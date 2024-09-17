18 Eylül Oğlak Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Oğlak, bugün iletişim tarzını gözden geçirebilirsin. Özellikle de kardeşlerin, varsa çocukların ve nazının geçtiğini düşündüğün kişilere karşı eskisinden daha nazik olman gerekebilir. Zira Balık burcunda meydana gelen Ay tutulması, ikili iletişimde yaptığın hatalara dair önemli farkındalıkları beraberinde getiriyor. Sana göre sevdiklerine sahip çıkmak ve onları korumak olan bazı söylemler, kırgınlıklara yol açıyor. Tutulma, tüm bunları telafi etmek için mükemmel bir süreç.

Tam da bu noktada sevdiklerinle önemli konuşmalar yapmak gündeminde yer alabilir. Bu kez onları dinleme sırası sende, sanıyoruz sevdiklerinin senin koruman olmadan da iyi olabileceklerine inanmalısın. Bu inanç hem sana hem de onlara düşündüğünden çok daha fazla iyi gelecek. Sen bazı sorumluluklardan kurtulmuş olacaksın, onlar ise kendi sorumluluklarını alarak büyüyecekler. Ne diyelim, özellikle çocuklara büyümek için fırsat vermek gerek, değil mi?

İletişim konusunda yaşadığın değişim iş hayatına da yansıyacak. İş arkadaşların ve ortakların ile kurduğun iletişimde güven ön planda yer alacak. Açıkçası aranızda inşa edeceğiniz bu güven, ekonomik anlamda güçlenmenin de habercisi olacak. Bu fırsatı kaçırmayıp üzerindeki fazla sorumlulukları omuzlarından atabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...