18 Eylül İkizler Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili İkizler, bugün beklenmedik gelişmelerden söz edeceğiz. Bu nedenle hayatında biraz esneklik ve rahatlık en büyük ihtiyacın olacak. Zira Balık burcunda meydana gelen Ay tutulması, özellikle iş hayatında önemli değişimlerin habercisi olacak. Beklenmedik teklifler, hedeflerinde büyük bir dönüşümü beraberinde getirebilir. Karşında açılan yeni kapılardan geçip geçmemek ise tamamen sana kalmış. Çünkü alacağın kararlar yaşam tarzından konumuna, statünden kariyerine pek çok konuda değişime sebep olabilir.

Kariyerinle ilgili yeni yollar keşfetmek, bu süreçte duygusal olarak da değişimi başlatabilir. Aşk hayatın önemli bir sınavdan geçiyor. İş hayatına dair hayatını etkileyecek karar aşamasında, partnerinin duruşu ilişkinin belirleyicisi olabilir. Yeterince destek göremezsen, bazı yol ayrımlarına gelinebilir.

Haliyle astrolojik anlamda bir hayli güçlü olan bu tutulma, iş ve özel yaşam dengesini yeniden gözden geçirmeni gerektirebilir. Sakin ve dingin kararlar vermelisin. Bize soracak olursan son kararı vermek için yarını beklemek en iyi yol olacaktır. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...