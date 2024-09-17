18 Eylül Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğa, bugün ilişkilerin ve sosyal hayatın gündeminde yer alacak. Balık burcunda meydana gelen Ay tutulması, sosyal çevreni etkisi altına alacak. Açıkçası bu dönemde dostluklarını etkileyen bazı sırlar ortaya çıkabilir. Haliyle bazı ilişkiler geri dönüşü olmayan bir değişim sürecine girebilir. Sen ise tüm bunlar karşısında kişisel değerlerini sorgulayabilirsin. Gerçek dostlarını seçmek için içgüdülerine güvenmelisin. Tabii gerçeklerin peşine düşüp Ay tutulmasında bir oradan bir oraya savrulmakta ihtimal dahilinde.

Gelelim aşk hayatına! Güçlü sezgilerin ve duygusal derinliklerin romantik ilişkilerine de etki edecek. Bu dönemde sarsılan güvenin ailene ve partnerine de yansıyabilir. Dikkatli olmalısın, tehlikeli sularda yürüyorsun. Durduk yere hayatının altını üstüne getirebilir, konfor alanından çıkabilirsin. Ya da güvenmeyi tercih ederek aşk hayatında duygusal derinliklerin ve sezgisel bağların oluşmasına izin verebilirsin.

Öte yandan bugünden itibaren hayatında önemli bir dönem son buluyor. Kariyerinde, yeni ve heyecan verici gelişmeler yaşanabilir. Zaten bir değişikliğin zamanı gelmişti. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...