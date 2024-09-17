18 Eylül Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bugün yaratıcılığın doruk noktasına ulaşacak. Tabii beraberinde duygusal yoğunluğun da artacak. Bugün her zamankinden daha romantik, heyecanlı ve tutkulu olacaksın. Haliyle bu durumda hem iş hayatında benzersiz yeniliklere imza atacaksın hem de aşk hayatında arzularının peşine düşeceksin. Gücüne güç katan Balık burcunda meydana gelen Ay tutulması ile hayatında yeni bir döneme başlayacaksın. Açıkçası bu sonbahar senin mevsimin olacak.

İşte tam da bu noktada döktüğün yapraklardan fazlasıyla güçlenecek ve büyüyeceksin. İş hayatına yenilik getirecek fikirlere odaklan. Kariyerinde elini güçlendirecek düşüncelerini paylaştığın kişilere ise dikkat et. Hatta bize soracak olursan, bu dönemde kıymetli iş fikirlerin varsa, bunları kendine saklamalı ya da kendi işini kurmak için harekete geçmelisin. Zira kolayca yatırımcı desteği de bulabileceğin tutulma etkisindesin.

Biraz da tutkularından söz edelim. Peki, heyecanla aşkı bulmak mı, yoksa eski aşka dönmek mi? Kalbinin sesini dinleyerek bir karar vermelisin. Neyi daha fazla arzuladığını, kiminle daha mutlu olduğunu iyi düşün. Doğru kişi kalbin ve aklını birleştiren kişidir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...