18 Ekim Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, bugün duygusal sınırlarını genişletmenin tam zamanı. Venüs, farklı bakış açılarına sahipken, sen de bir Yay burcu gibi hayatını gönlünce yaşamaya odaklanmalısın. Bunun için duygularını ortaya çıkarmak konusunda her zamankinden çok daha cesur olmalısın. İstediğini söylemeli, sevdiğini ya da sevmediğini saklamamalısın.

Kendi hayatının kontrolünü eline almak üzeresin. Bu aşamada belki de hayatında bazı spontane kararlar almanın sırası gelmiştir. Büyük tutkularını ortaya çıkaracak cesarete sahipsin. Peki, sahiden ne istiyorsun?

Tam da bu sorunun yanıtını kendi içinde bulduğunda duvarlarını yıktığını, sınırları aştığını hissedeceksin. Bize soracak olursan, bugün konfor alanından da çıkmalısın. Bu adımı atmak öz güvenini artıracaktır. Kendini yeni bir işte, yeni bir aşkta ya da macerada bulabilirsin. Değişim ile güçlenmeye hazırsın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...