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18 Ekim Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumu

18 Ekim Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Onedio Üyesi
17.10.2024 - 19:01

Sınırları aşın! Peki 18 Ekim Cuma gününde yengeç ve yükselen yengeç burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için yengeç ve yükselen yengeç burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 18 Ekim Cuma günün nasıl geçecek?  

İşte, yengeç ve yükselen yengeç burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün duygusal sınırlarını genişletmenin tam zamanı. Venüs, farklı bakış açılarına sahipken, sen de bir Yay burcu gibi hayatını gönlünce yaşamaya odaklanmalısın. Bunun için duygularını ortaya çıkarmak konusunda her zamankinden çok daha cesur olmalısın. İstediğini söylemeli, sevdiğini ya da sevmediğini saklamamalısın. 

Kendi hayatının kontrolünü eline almak üzeresin. Bu aşamada belki de hayatında bazı spontane kararlar almanın sırası gelmiştir. Büyük tutkularını ortaya çıkaracak cesarete sahipsin. Peki, sahiden ne istiyorsun? 

Tam da bu sorunun yanıtını kendi içinde bulduğunda duvarlarını yıktığını, sınırları aştığını hissedeceksin. Bize soracak olursan, bugün konfor alanından da çıkmalısın. Bu adımı atmak öz güvenini artıracaktır. Kendini yeni bir işte, yeni bir aşkta ya da macerada bulabilirsin. Değişim ile güçlenmeye hazırsın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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