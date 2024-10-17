18 Ekim Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün romantizmde özgürlüğünü ilan edeceksin! Aşkı daha önce keşfetmediğin bir perspektiften görecek, Venüs'ün Yay burcunda konumlanması sayesinde, ilişkilerinin dengeye ulaştığını hissedeceksin. Sanki tüm taşlar bir anda yerli yerine oturacak. Bunun için en önemli adım ise ilişkinde özgürlük ve bağlılık dengesini kurmak olacaktır.

Öte yandan bugün sosyal çevren de genişleyebilir. Farklı kültürlerden gelen insanlarla flörtleşmek, senin için cazip hale geliyor. Ya da partnerinle birlikte farklı yerler keşfetmek için bir yolculuğa çıkabilirsin.

Gelelim, iş hayatına! Özgürlük bugün iş hayatında da önemli bir kavram olacak. Yaratıcı yeteneklerini sergilemekten korkma. Özellikle proje sunumları ve toplantılarda kendini göster. Bu sayede gizli kalmış yeteneklerini ortaya çıkarabilirsin. Sana başarı getirecek estetik algın, yaratıcı enerjilerin ve tasarım gücünle göz kamaştıracaksın. Bol şans! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...