18 Ekim Oğlak Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Oğlak, bugün Venüs, kariyer odaklı yapına biraz eğlence katıyor! Yay burcundaki seyahatine başlayan Venüs, iş hayatından uzaklaşarak ailene ve aşka vakit ayırmanı sağlıyor. Bugün, duygularının ve arzularının peşinden koşmanın tam zamanı!

İşte tam da bu noktada ailen ve sevdiklerine vakit ayırmalısın. Yakın dostların ya da aile bireylerinle bir araya geleceğin bir akşam yemeği sana enerji verecektir. Neşeli tavırların ve romantik yaklaşımın ise sevdiklerinin yüzünü güldürecek. Anın tadını çıkarmalısın. Çünkü bugün sevildiğini hissedecek, sevgini cesurca ortaya koyacaksın.

Biraz da aşktan söz edelim, mi ne dersin? Kalbini çalacak bir yabancı ile tanışabilirsin. Hayatına bir anda giren bu kişi kalbini çalmakla kalmayıp, yakın zamanda alıştığın düzenin dışına çıkmanı da sağlayabilir. Kabinin sesini dinle! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...