18 Ekim Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kova, bugün entelektüel tartışmalar içerisine girebilirsin. Zira Venüs'ün Yay burcundaki konumu, seni farklı düşüncelere sahip insanlara çekecek. Bu sayede bilgi paylaşımı ve diyaloglar her zamankinden çok daha önemli olacak. Öte yandan bu durum iletişim yeteneklerini de güçlendirecek.

Zihninin aktif, dilinin güçlü olduğu bugün içerisinde ikna kabiliyetine de odaklanmalısın. Özellikle finansal anlamda seni besleyecek anlaşma ve iş birliği süreçlerinde söz sahibi olmalısın. Eline mikrofonu alsan iyi edersin, çünkü bugün herkesi kolayca ikna edebilirsin. Bu noktada pazarlama, satış ve ticaret gibi konulara yönelebilirsin.

Gelelim günün sürprizlerine! Sosyal çevrende romantik sürprizlerle karşılaşabilirsin. Hiç ummadığın biriyle güçlü bir bağ kurabilirsin. Beklenmedik romantik etkileşimler duygularını da karıştırabilir. Kalbinin sesini dinle aşkı bulacaksın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...