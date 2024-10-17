18 Ekim Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğa, bugün konfor alanından çıkmaya cesaret edeceksin! Sanıyoruz, hayatında değişim için ihtiyacın olan enerji Venüs'ün Yay burcundaki yolculuğunda saklıymış. Tam da bu noktada bu astrolojik etki sayesinde aşk fırsatları yakalayabilirsin. Farklı kültür, karakter ya da tarzdaki kişilerle yakınlaşabilirsin. Geçmişi ve duygusal yaraları geride bırakıp hiç tereddüt etmeden aşka dalabilirsin.

Öte yandan bugün, maddi konularda da daha özgür olmak isteyebilirsin. Cesur ve maceracı yanlarını tetikleyen Yay burcunun etkisiyle ekonomik konularda risk almayı seven bir tavır sergileyebilirsin. Yatırım fırsatlarında cesur kararlar alarak kısa vadede kazanmaya odaklanabilirsin. Ancak dikkatli olsan iyi edersin.

Bir diğer risk almak isteyeceğin konu ise iş hayatın! Düzenini bozmak konusunda hiç tereddüt yaşamayacaksın. Bir an önce iş değişimi için başvurulara başlamalısın. Çünkü görünen o ki eski düzeni çoktan gözden çıkarmışsın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...