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18 Ekim Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

18 Ekim Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Onedio Üyesi
17.10.2024 - 19:01

Konfor alanınızdan çıkmanın tam zamanı. Peki 18 Ekim Cuma gününde boğa ve yükselen boğa burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için boğa ve yükselen boğa burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 18 Ekim Cuma günün nasıl geçecek?  

İşte, boğa ve yükselen boğa burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün konfor alanından çıkmaya cesaret edeceksin! Sanıyoruz, hayatında değişim için ihtiyacın olan enerji Venüs'ün Yay burcundaki yolculuğunda saklıymış. Tam da bu noktada bu astrolojik etki sayesinde aşk fırsatları yakalayabilirsin. Farklı kültür, karakter ya da tarzdaki kişilerle yakınlaşabilirsin. Geçmişi ve duygusal yaraları geride bırakıp hiç tereddüt etmeden aşka dalabilirsin. 

Öte yandan bugün, maddi konularda da daha özgür olmak isteyebilirsin. Cesur ve maceracı yanlarını tetikleyen Yay burcunun etkisiyle ekonomik konularda risk almayı seven bir tavır sergileyebilirsin. Yatırım fırsatlarında cesur kararlar alarak kısa vadede kazanmaya odaklanabilirsin. Ancak dikkatli olsan iyi edersin.

Bir diğer risk almak isteyeceğin konu ise iş hayatın! Düzenini bozmak konusunda hiç tereddüt yaşamayacaksın. Bir an önce iş değişimi için başvurulara başlamalısın. Çünkü görünen o ki eski düzeni çoktan gözden çıkarmışsın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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