18 Ekim Başak Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başak, bugün küçük detayları bir kenara bırakıp büyük resme odaklanmalısın. Neleri yapamadığını ya da istediğini bir kenara bırakıp, yapabildiklerin ile gurur duymalısın. Daha fazlasını istediğin alanlarda ise hemen harekete geçmelisin. Bugün hayatını yönettiğini hissetmeli ve güzel duyguları kucaklayarak başarını artırmalısın.

Tam da bu noktada, kariyer gelişimin için önemli olan bir eğitime, sertifika programına ya da dil öğrenme sürecine dahil olabilirsin. Yay burcunda konumlanan Venüs'ün desteği ile hayatını değiştirecek tutkuların için elini taşın altına koymalısın. 'Ne zaman başlasam?' dediğin her şeye bugün başlayabilirsin.

Hareket enerjisiyle önünü açacağın, yolunu aydınlatacağın bir gün başlıyor. Buna aşk da dahil. Hatta, kalbini açmanı bekleyen kişiye bir fırsat vermek ya da partnerine ikinci bir şans vermek iyi bir başlangıç olabilir. Duygularına kapıl, anı yaşa. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...