18 Ağustos Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, bugün her şeyi reddedebilirsin! Özellikle ısrarlar ve baskılar karşısında her zamankinden çok daha dik bir duruş sergileyebilirsin. Kalıplara sığmayarak, kendi yolunda yürümek konusunda ısrarcı olabilirsin. Merkür'ün Uranüs ile oluşturduğu kare açının etkisi altında standarttan uzaklaşabilirsin. Rutinler, monoton ve tekdüze olan tüm düzenleri yıkmaya hazırsın. Bugünden itibaren hem iş hayatın hem de özel hayatın değişecek!

İlk olarak iş hayatındaki değişiklikleri ele alalım! Kariyerinin seyrini değiştirecek adımı atmak üzeresin. Uzmanlık alanını besleyecek eğitim ve seminerlere katılabilirsin. İlgi alanlarına ve yeteneklerine uygun yeni bir kariyer planı yapmaya hazırsın. Uranüs'ün verdiği destek ile her şeye sıfırdan başlamaya bile razısın.

Aşk hayatında ise ayrılık kapında. Özellikle seni dibe çeken ve mental anlamda yoran ilişkiden uzaklaşmak isteyebilirsin. Sorunların sıradanlaştığı ve tartışmaların büyüdüğü ilişkiler duygularını incitiyor. Artık buna izin vermemelisin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...