18 Ağustos Yay Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yay, bugün ani kararlar ve beklenmedik hamleler senin işin. Görünen o ki dengeyi korumak, uyum sağlamak ya da kusursuza elde etmek umurunda olmadan gelişine yaşayacaksın... Merkür ile Uranüs arasındaki kare açının etkisiyle kargaşadan korkmayacak aklına geleni hayata geçireceksin. Bu denli cesur ve yaratıcı halin sana büyük kazançlar getirecek. Aldığın hemen her riskden kârlı çıkacak, kendi dengini ve düzenini inşa edeceksin.

Bu aşamada atacağın ilk adım, iş hayatında kendine yeni bir konfor alanı oluşturmak olabilir. Kariyerinde yükselmeni sağlayacak huzurlu atmosferi oluşturarak kontrolü eline alabilirsin. Sınırları zorlamak sana kendini özgür ve güçlü hissettirecektir.

Hadi biraz da özgürlük ile aşk hayatın arasındaki dengeden söz edelim! Bugünlerde ilişkinde dengeyi korumak senin için düşündüğünden çok daha zor olabilir. Başına buyruk tavırların, partnerin ile aranı açabilir. Özgürlük yalnızlık değildir, bunu unutma ve partilerinle mutlu olmaya odaklan. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...