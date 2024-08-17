18 Ağustos Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün stabil düzenini korursan iyi edersin. Zira, Merkür ile Uranüs arasındaki kare açının negatif etkisi yüzünden ani ve yanlış kararlar alabilirsin. Kararsızlıklarını karara bağlayabileceğin bugünün olumsuz enerjisine dikkat etmelisin. Fakat hayatında köklü değişiklikler yerine küçük düzenlemeler yapabilirsin. Peki nelere yönelmelisin? Hadi öğrenelim!

Uranüs'ün etkisi altında olduğun bugün özellikle aile düzenine odaklanabilirsin. Aile arasındaki sorunların çözümünü bulabilirsin. Her zaman elinde tuttuğun denge iksirini kullanmanın zamanı geldi. Bu arada biraz da adaleti sağlamakla yükümlü olabilirsin. Görünen o ki hane içindeki uyum ve rahatlığın anahtarı sende! Özellikle ebeveynlerin ile partnerin arasındaki köprüyü kurman gerekebilir. Tabii bu sırada sevdiklerin için oluşturduğun dengede, kendi yerine ve konforuna da dikkat etsen iyi edersin. Herkes kadar rahat olman gerektiğini unutmamalı ve mutluluğuna odaklanmalısın.

Bu aşamada stres ile sağlığına zarar verdiğini de hatırlatmak isteriz. Hadi bugün aynaya bak ve ne kadar değerli olduğunu hatırla. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...