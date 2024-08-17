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18 Ağustos Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

18 Ağustos Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Onedio Üyesi
17.08.2024 - 19:01

Risk almayın, bugün düzeni korumalısınız! Peki, 18 Ağustos Pazar gününde terazi ve yükselen terazi burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için terazi ve yükselen terazi burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 18 Ağustos Pazar günün nasıl geçecek?  

İşte, terazi ve yükselen terazi burcuna ait günlük burç yorumları... 

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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün stabil düzenini korursan iyi edersin. Zira, Merkür ile Uranüs arasındaki kare açının negatif etkisi yüzünden ani ve yanlış kararlar alabilirsin. Kararsızlıklarını karara bağlayabileceğin bugünün olumsuz enerjisine dikkat etmelisin. Fakat hayatında köklü değişiklikler yerine küçük düzenlemeler yapabilirsin. Peki nelere yönelmelisin? Hadi öğrenelim! 

Uranüs'ün etkisi altında olduğun bugün özellikle aile düzenine odaklanabilirsin. Aile arasındaki sorunların çözümünü bulabilirsin. Her zaman elinde tuttuğun denge iksirini kullanmanın zamanı geldi. Bu arada biraz da adaleti sağlamakla yükümlü olabilirsin. Görünen o ki hane içindeki uyum ve rahatlığın anahtarı sende! Özellikle ebeveynlerin ile partnerin arasındaki köprüyü kurman gerekebilir. Tabii bu sırada sevdiklerin için oluşturduğun dengede, kendi yerine ve konforuna da dikkat etsen iyi edersin. Herkes kadar rahat olman gerektiğini unutmamalı ve mutluluğuna odaklanmalısın. 

Bu aşamada stres ile sağlığına zarar verdiğini de hatırlatmak isteriz. Hadi bugün aynaya bak ve ne kadar değerli olduğunu hatırla. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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