18 Ağustos Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kova, bugün sorunlar karşısında akıl yürüterek yaratıcı çözümler bulabilirsin. Etrafındaki insanların sinirini ve gerginliğini yatıştıracak bir dinginlikle düzeni sağlayabilirsin. Özellikle aile arasındaki atışmalarda kelimenin tam anlamıyla hakem olabilirsin. Haklı ile haksızı ayırmak ve ortak malların paylaşımını sağlamak gibi önemli bir görevi üstlenebilirsin. Bu aşamada otoriteni kullanmalı, doğru bildiğin konularda kendinden emin bir şekilde hareket etmelisin.

Merkür ile Uranüs arasındaki gerilimli açının yatıştırıcı enerjisi sende saklı. Bu nedenle şifalı bir enerjiye sahip olabilirsin. İyileştirici gücünü kendi hayatında da kullanmalısın. Özellikle romantik ilişkini dikkatle yönetmeli ve partnerin ile aranda sükuneti sağlamalısın. Belki belki keyifli bir akşam yemeğinde, biraz da romantik dokunuşlarla duygularını açık ve net bir şekilde ifade edebilirsin.

Tüm bunların dışında iş hayatında da kendine güvenli bir liman inşa etmeye ne dersin? Düzenini kendi oluşturduğun ve otoriteni gösterebildiğin alanlara yönelmelisin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...