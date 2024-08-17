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18 Ağustos Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

18 Ağustos Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Onedio Üyesi
17.08.2024 - 19:01

Akılcı çözümlerinizle oyunu siz kurmalısınız! Peki, 18 Ağustos Pazar gününde kova ve yükselen kova burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için kova ve yükselen kova burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 18 Ağustos Pazar günün nasıl geçecek?  

İşte, kova ve yükselen kova burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün sorunlar karşısında akıl yürüterek yaratıcı çözümler bulabilirsin. Etrafındaki insanların sinirini ve gerginliğini yatıştıracak bir dinginlikle düzeni sağlayabilirsin. Özellikle aile arasındaki atışmalarda kelimenin tam anlamıyla hakem olabilirsin. Haklı ile haksızı ayırmak ve ortak malların paylaşımını sağlamak gibi önemli bir görevi üstlenebilirsin. Bu aşamada otoriteni kullanmalı, doğru bildiğin konularda kendinden emin bir şekilde hareket etmelisin. 

Merkür ile Uranüs arasındaki gerilimli açının yatıştırıcı enerjisi sende saklı. Bu nedenle şifalı bir enerjiye sahip olabilirsin. İyileştirici gücünü kendi hayatında da kullanmalısın. Özellikle romantik ilişkini dikkatle yönetmeli ve partnerin ile aranda sükuneti sağlamalısın. Belki belki keyifli bir akşam yemeğinde, biraz da romantik dokunuşlarla duygularını açık ve net bir şekilde ifade edebilirsin. 

Tüm bunların dışında iş hayatında da kendine güvenli bir liman inşa etmeye ne dersin? Düzenini kendi oluşturduğun ve otoriteni gösterebildiğin alanlara yönelmelisin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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