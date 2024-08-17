Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Astroloji
Boğa Burcu
18 Ağustos Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

18 Ağustos Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Onedio Üyesi
17.08.2024 - 19:01

Sınır tanımaz düşüncelere kapılabilirsiniz! Peki, 18 Ağustos Pazar gününde boğa ve yükselen boğa burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için boğa ve yükselen boğa burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 18 Ağustos Pazar günün nasıl geçecek?  

İşte, boğa ve yükselen boğa burcuna ait günlük burç yorumları...

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün uçuk fikirlerin ve hayallerin peşinden koşabilirsin. Denenmeyeni denemeye, yeni tecrübeler edinerek sınırları zorlamaya ve farklı olmaya odaklanabilirsin. Tam da bu noktada baskı ve kısıtlama seni kızdırabilir. Çünkü Merkür'ün Uranüs ile oluşturduğu kare açıda en isyankar sen olacaksın. Haliyle yenilikçi fikirlerin peşinden biraz da yaramaz bir tavırla hayatın tadını çıkaracaksın. 

Bugünü keşfetmeye ayırabilirsin. Şimdi ruh haline eşlik edecek kişiyi bulmak da önemli. Kim bilir belki de bugün hislerine tercüman olacak o özel kişi ruh eşindir. Yani tatlı bir tesadüfle yeni bir aşka kapılmaya hazır olmalısın. Sen sınırları zorladıkça hayat da yolunu açacak ve sana güzellikler getirecek. 

Tüm bunların yanında haftanın son gününe özel bazı kararlar vermesin. Yeni haftaya başlamadan önce iş hayatın ile ilgili kararsızlıkları sonlandırmalısın. Zira, Uranüs'ün etkisiyle kapıldığın yenilikçi fikirler iş hayatında da ufkunu açabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın