18 Ağustos Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğa, bugün uçuk fikirlerin ve hayallerin peşinden koşabilirsin. Denenmeyeni denemeye, yeni tecrübeler edinerek sınırları zorlamaya ve farklı olmaya odaklanabilirsin. Tam da bu noktada baskı ve kısıtlama seni kızdırabilir. Çünkü Merkür'ün Uranüs ile oluşturduğu kare açıda en isyankar sen olacaksın. Haliyle yenilikçi fikirlerin peşinden biraz da yaramaz bir tavırla hayatın tadını çıkaracaksın.

Bugünü keşfetmeye ayırabilirsin. Şimdi ruh haline eşlik edecek kişiyi bulmak da önemli. Kim bilir belki de bugün hislerine tercüman olacak o özel kişi ruh eşindir. Yani tatlı bir tesadüfle yeni bir aşka kapılmaya hazır olmalısın. Sen sınırları zorladıkça hayat da yolunu açacak ve sana güzellikler getirecek.

Tüm bunların yanında haftanın son gününe özel bazı kararlar vermesin. Yeni haftaya başlamadan önce iş hayatın ile ilgili kararsızlıkları sonlandırmalısın. Zira, Uranüs'ün etkisiyle kapıldığın yenilikçi fikirler iş hayatında da ufkunu açabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...