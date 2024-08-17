Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Astroloji
Başak Burcu
18 Ağustos Başak Burcu Günlük Burç Yorumu

18 Ağustos Başak Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Onedio Üyesi
17.08.2024 - 19:01

Uranüs, yaratıcı gücünüze ket vurabilir! Siz, kendinizi sınırlandırmayın... Peki, 18 Ağustos Pazar gününde başak ve yükselen başak burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için başak ve yükselen başak burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 18 Ağustos Pazar günün nasıl geçecek?  

İşte, başak ve yükselen başak burcuna ait günlük burç yorumları...

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün zorlayıcı Merkür ve Uranüs etkileşimine hazırlanmalısın. Yaratıcı enerjine ket vuran, yenilik ve heyecana karşı temkinli yaklaşmana sebep olan kare açı kalıbında önünü görmeden hareket etmek istemeyebilirsin. Risk almaktan tamamen uzaklaşabilir, sınırlarını korumayı tercih edebilirsin. Fakat bu durumda da büyük resmi incelemek yerine detaylarda fazla zaman kaybedebilirsin. Haliyle bu durum ilerleyişinin önüne geçebilir. 

Özellikle de iş hayatında yatırım planlarında ve kariyer hedeflerinde geride kalabilirsin. Oysa meraklı ve dikkatli kişiliğine sağlık kalırsan her şey kontrol altında olabilir. Tam da bu yüzden kendini Uranüs'e fazla kaptırma deriz. Eğer bu mümkün olmuyorsa, iş hayatına ilişkin kararları yarına erteleyebilirsin. Bugün stabil düzenini koruyarak, yeni fikirleri ben süreçleri gözlemlemeyi tercih edebilirsin. 

Tüm bunların dışında aşk hayatında da kendini geri çekebilirsin. Partnerine karşı kendine güvensiz hissedebilirsin. Belki de bugün biraz yalnız kalmak ve kendini dinlemek senin için düşündüğünden çok daha iyi olabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın