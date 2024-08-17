18 Ağustos Başak Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başak, bugün zorlayıcı Merkür ve Uranüs etkileşimine hazırlanmalısın. Yaratıcı enerjine ket vuran, yenilik ve heyecana karşı temkinli yaklaşmana sebep olan kare açı kalıbında önünü görmeden hareket etmek istemeyebilirsin. Risk almaktan tamamen uzaklaşabilir, sınırlarını korumayı tercih edebilirsin. Fakat bu durumda da büyük resmi incelemek yerine detaylarda fazla zaman kaybedebilirsin. Haliyle bu durum ilerleyişinin önüne geçebilir.

Özellikle de iş hayatında yatırım planlarında ve kariyer hedeflerinde geride kalabilirsin. Oysa meraklı ve dikkatli kişiliğine sağlık kalırsan her şey kontrol altında olabilir. Tam da bu yüzden kendini Uranüs'e fazla kaptırma deriz. Eğer bu mümkün olmuyorsa, iş hayatına ilişkin kararları yarına erteleyebilirsin. Bugün stabil düzenini koruyarak, yeni fikirleri ben süreçleri gözlemlemeyi tercih edebilirsin.

Tüm bunların dışında aşk hayatında da kendini geri çekebilirsin. Partnerine karşı kendine güvensiz hissedebilirsin. Belki de bugün biraz yalnız kalmak ve kendini dinlemek senin için düşündüğünden çok daha iyi olabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...