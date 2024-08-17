18 Ağustos Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bugün sonuca odaklısın. Elindeki işi bitirmek için her zamankinden çok daha heyecanlısın. Detaylarda kaybolmak ve ayrıntıları ele almak yerine hemen sona ulaşmak istiyorsun. Fakat bu yolda önemli detayları gözden kaçırabilirsin. Özellikle finansal konularda seni riske sokacak ve uzun vadeli yatırımlarda kayba sebep olabilecek adımlar atabilirsin. Anlık düşünceler ve heyecanlarla karar vermemelisin. Çünkü Merkür ile Uranüs arasındaki kare açı gerçeğin ayrıntılarda gizlenmesine neden olabilir.

Aile ilişkilerinde ve özel hayatında da bu durum dikkatini çekebilir. Zaman zaman etrafındaki kişilerin söylediklerinin ardında başka meseleler olduğunu fark edebilirsin. Bu dönemde içinden pazarlıklı akrabalara ve sinsi dostlara dikkat etsen iyi edersin. Zira düşman çok da uzandı değil!

Tamam da bu noktada iş hayatında da dikkatli olman gerekiyor. En çok da finansal ortaklıklarda ve iş birliklerinde önünü görerek hareket etmelisin. Onaylayacağın ya da imzalayacağın her belgeyi dikkatle gözden geçirmelisin. İstemesen de ayrıntılar bazen önemli olabilir, bizden söylemesi. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...