18 Ağustos Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bugün zihinsel anlamda sabırsız ve aceleci olabilirsin. Kendi sınırlarını aşmak için heyecan dolu bir mücadeleye giriyorsun. Başarı odaklı olduğun ve çabalarının hemen karşılığını almak istediğin bir dönem seni bekliyor. Merkür ile Uranüs arasındaki kare açıdan başarıyla çıkacak yegane kişi sensin. Dezavantajları avantaja çevirmek için bir an önce harekete geçersen iyi edersin. Bu sayede istediğin hızda hedeflerine ulaşabilirsin.

Tam da bu noktada özellikle kariyer hedeflerini odaklanman gerektiğini hatırlatmalıyız. Ticaretle, alım satımla ya da uluslararası ilişkiler üzerinden geçimini sağlıyorsan; her zamankinden daha kararlı olmalısın. Rakiplerin arasında fark yaratarak anlaşmaları hızla sağlamalısın. Bunun için bir A, B ve hatta C planın olsa iyi edersin.

Gelelim aşk hayatına! Konu özel hayat olunca, her şey istediğin gibi gitmeyebilir. İlişkin de bazı sorunlar istediğin anda aşılamayabilir. Bu nedenle romantik ilişkinde daha temkinli ve dikkatli adımlar atmalısın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...