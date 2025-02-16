17 Şubat Yay Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yay, bugün dengeyi sağlamak isteyebilirsin! Anlaşmazlıklar ve tartışmalara karşı kendi tarafında olmalısın. Zor durumda ya da yalnız da kalsan, bir karar vermen gereken bir dönemden geçiyorsun. Özellikle iş hayatında diplomatik bir duruş sergileyerek finansal gücünü korumalısın.

Belki de şirketin çıkarları ile kendi çıkarların arasında bir seçim yapman gerekebilir! Bu aşamada bağlı olman gereken tek kişi kendinsin, unutma. Zira duygusal kararlar büyük maddi kayıpları beraberinde getirebilir. Bunun yerine kendini korumak en iyisi olacaktır. Tabii etrafındaki insanları, çalışanlarını ve ortaklarını da yüz üstü bırakmanı söylemiyoruz. Ancak bir önceliğin olması gerektiği konusunda seni uyarmalıyız.

Tam da bu aşamada kararsız kalırsan, profesyonel destek almalısın. Avukatların ya da güvendiğin uzmanlara danışarak bir yol çizmelisin. Bu hafta biraz yorulabilirsin, ancak önünde sonunda aydınlığa çıkacaksın! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...