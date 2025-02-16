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17 Şubat Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

17 Şubat Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Astroloji Editörü
16.02.2025 - 19:01

Bırakın gizli kalsın... Peki 17 Şubat Pazartesi günü akrep ve yükselen akrep burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için akrep ve yükselen akrep burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 17 Şubat Pazartesi günün nasıl geçecek?  

İşte, akrep ve yükselen akrep burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün yüzleşebilirsin... Özellikle romantik ilişkilerindeki duygusal bağları test edebilirsin. İçine düşüne küçük kuruntuların peşinden hayatındaki hemen herkesi bir sınava tabi tutabilirsin. Herkesin yüzündeki maskeyi düşürme arzusu ile gizemleri çözmeni isteyebilir ve sırların su yüzüne çıkmasını sağlayabilirsin! 

Fakat bilmelisin ki Ay'ın etkisinde ortaya çıkan sırlar pek de yüzünü güldürmeyebilir. Ailevi meselelerden uzak durmak yararına olacaktır. Zira bazı gerçekleri bilmenin yararı yoktur. Bunun yerine kendi sınırlarını belirleyerek hayatına odaklanmaya ne dersin? Kendine zaman ayır! 

Tam da bu noktada bir süredir yüzleşemediğin içsel dönüşümlerle yüzleş! Hafiflemek ve arınmak için kendine şans ver. Bu sayede sezgilerinle hareket ederek bazı kişilerden uzaklaşmayı ve ayrılığı da tercih edebilirsin. Bu da hafiflemeni sağlayacaktır. Tabii karar senin! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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