17 Ocak Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bugün gitmek isteyeceksin! Uzaklaşmak, dinlenmek ve yüklerinden arınmak gündeminde yer alacak. Biraz kendine odaklanmak ve yalnız kalmak da isteyebilirsin. Derin bir nefes alıp kendin için bir şeyler yapmanın zamanı geldi.

Yaşadığın şehirden, içinde bulunduğun aileden, sosyal çevreden ya da iş hayatından uzaklaşmak... Aklındaki hangisi ise yapmalısın! Güneş ile Neptün arasındaki karşıtlık seni kaçmak konusunda destekliyor. Tabii bu sorunları görmezden gelmek, unutmak veya bir daha geri dönmemek değil. Sadece bir soluklanmak, kendine fırsat vermek.

Tam da bu noktada aldığın kararlar sayesinde üzerindeki baskıdan kurtulacaksın. Stresten arınacak, duygularına ve romantizme öncelik verme şansı bulacaksın. Aşkı bulacaksın, aşkı! Tabii bizden söylemesi. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...