17 Nisan Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün en küçük bir kararsızlığa dahi tahammül edemeyebilirsin. Hayatında netlik, adalet ve düzen ön plana çıkabilir. Venüs ve Kuzey Ay Düğümü kavuşumuyla birlikte bugün, harmoni ve dengenin daha da önem kazandığı bir gün olabilir. Tam da bu noktada, aşk hayatında ve ailevi meselelerde, adil ve dengeli olmak için ekstra çaba gösterebilirsin. Bu sayede bir süredir çözüme ulaşmayan miras meselelerinin karara bağlanmasını sağlayabilirsin.

Gelelim iş hayatındaki düzenine! Bugün iş yerinde, diplomatik becerilerin öne çıkabilir. Düzen sağlamak için ekstra çaba sarf ederken kolayca iş birliği ve ortaklıklara girişebilirsin. Fakat ani karar vermemelisin. Ortaklık bağları bazen düşündüğünden daha zor kurulabilir. Güvenin sarsılmadan önce her detayı incelemeli ve özellikle aile işinde çok temkinli olmalısın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...