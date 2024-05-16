17 Mayıs Yay Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yay, bugün Merkür Plüton karesi, beklenmedik gelişmelerin habercisi olabilir. Hem iş hem de aşk hayatında birtakım değişikliklere hazır olmalısın. Bekarsan, aşkı bulabilirsin. Fakat dikkatli ol, bir anda ayrılık kararı da alabilirsin. Uçlarda yaşayacağın bir güne başlıyorsun.

Günün ikinci yarısında etkili olacak Ay Venüs üçgeni de bu iniş ve çıkışlarını destekleyecek. Bu noktada kariyer alanında da ani kararlar alabilirsin. Fakat bugün finansal konularda risk almamalı, maddi çıkarlarını etkileyecek konulardan uzak durmalısın. Aksi takdirde pek de hoşuna gitmeyecek kayıplar yaşayabilirsin. Belki de bugün için en iyisi hafta sonuna erken başlamak, biraz meditasyon veya yoga ile kendinle baş başa kalmak olabilir. Tabii bu arada olumlu gelişmeler de yaşanacak. Geniş ailenden gelecek mutlu haberler var. Aile içinde coşkuyla kutlanacak bir iyileşme ve şifalanma süreci söz konusu olabilir. Sen de akşam saatlerinde özel bir kutlamada yerini alabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...