17 Mayıs Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kova, bugün Merkür Plüton karesi, içsel dünyanda ve ruhsal alanlarda derin dönüşümler yaşatabilir. Bu süreçte, derin ve anlamlı düşüncelere dalabilirsin. Bu yüzden bir süre yalnız kalmak ve düşünmek sana iyi gelebilir. İnançsal ritüeller, dua ve ibadet gibi ruhsal anlamda seni besleyecek anlar yaşamalısın. Biraz zihnini dinlendirmeli, iç dünyanı keşfetmelisin. Hayata dair isteklerinin önemi artıyor. Ne istediğini bilerek karar vermelisin. Yapmak istemediğin bir işi yapmamaya, zorlandığın konuları kapatmaya ve tahammül edemediğin ilişkileri bitirmeye meyillisin.

Tüm bunların yanında, günün ikinci yarısında etkili olacak Ay Venüs üçgenine de hazır olmalısın. Ruhsal ve duygusal yoğunlukla başladığın güne profesyonel hayatına ilişkin kararlarla devam edebilirsin. Sanıyoruz ki bu ana kadar zaten uzun vadeli planların, iş düzenin ve kariyerin için kararlar almış olacaksın. Geriye sadece günün ikinci yarısında her kararını birer birer uygulamaya sokmak kalacak. Ne diyelim, tüm kararların senin için doğru olsun! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...