17 Mayıs Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğa, bugün Merkür Plüton karesi, ideallerin ve inançların üzerinde derin etkiler yaratabilir. Bu da hem romantik ilişkine hem de iş hayatına dair değerlerini sorgulamana neden olabilir. Ancak günün ikinci yarısında etkili olacak Ay Venüs üçgeni, dostluk ilişkilerini canlandıracak ve sosyal hayatına renk katacaktır. Böylece güne, içsel sorgulamalarla başlayıp sosyal bağlarla güçlenebileceksin. Kalbine yakın insanlarla vakit geçirmek sana iyi gelecektir.

Tabii Plüton karesinin, bazı değerler karşısında duruşunu değiştirmesi de olası. Mesela sevgisinden şüphe ettiğin kim varsa uzaklaşmaya hazırsın. En küçük bir tereddüt için aşk hayatından ve partnerinden vazgeçebilirsin. Bu nedenle olur da bir ayrılık kararı almaya kalkarsan, iki kere düşünmelisin. Benzer bir şekilde iş hayatında da istifa fikrine kapılabilirsin. İdeallerinden, hedeflerinden ya da değerlerinden saptığını hissedersen maddi kaygıları bir kenara atıp, gitmek isteyebilirsin. Gün içerisinde rutinlerini düzenlemek ve plan yapmak ne istediğini anlamana yardımcı olabilir. Bize soracak olursan bir karar almadan önce dostlarınla vakit geçirmeli, biraz sakinleşmelisin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...