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17 Mayıs Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

17 Mayıs Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Onedio Üyesi
16.05.2024 - 19:01

Plüton'un hareketliliğiyle bazı değerlerinizi sorgulayabilirsiniz. Fakat dostluklar ve inançlar içsel dengeyi bulmanızı sağlayacaktır. Peki, 17 Mayıs Cuma gününde boğa ve yükselen boğa burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için boğa ve yükselen boğa burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 17 Mayıs Cuma günün nasıl geçecek?  

İşte, boğa ve yükselen boğa burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün Merkür Plüton karesi, ideallerin ve inançların üzerinde derin etkiler yaratabilir. Bu da hem romantik ilişkine hem de iş hayatına dair değerlerini sorgulamana neden olabilir. Ancak günün ikinci yarısında etkili olacak Ay Venüs üçgeni, dostluk ilişkilerini canlandıracak ve sosyal hayatına renk katacaktır. Böylece güne, içsel sorgulamalarla başlayıp sosyal bağlarla güçlenebileceksin. Kalbine yakın insanlarla vakit geçirmek sana iyi gelecektir. 

Tabii Plüton karesinin, bazı değerler karşısında duruşunu değiştirmesi de olası. Mesela sevgisinden şüphe ettiğin kim varsa uzaklaşmaya hazırsın. En küçük bir tereddüt için aşk hayatından ve partnerinden vazgeçebilirsin. Bu nedenle olur da bir ayrılık kararı almaya kalkarsan, iki kere düşünmelisin. Benzer bir şekilde iş hayatında da istifa fikrine kapılabilirsin. İdeallerinden, hedeflerinden ya da değerlerinden saptığını hissedersen maddi kaygıları bir kenara atıp, gitmek isteyebilirsin. Gün içerisinde rutinlerini düzenlemek ve plan yapmak ne istediğini anlamana yardımcı olabilir. Bize soracak olursan bir karar almadan önce dostlarınla vakit geçirmeli, biraz sakinleşmelisin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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