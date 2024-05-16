17 Mayıs Başak Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başak, bugün Merkür Plüton karesi, aşk hayatında derin dönüşümlere işaret ediyor. İki güçlü gezegen arasında meydana gelen kare açılanma, genellikle ayrılığın habercisi olsa da yaşayacağın dönüşüm ile işler yolunda da gidebilir. Senin biraz zihnini tazelemeye, dinlenmeye ve mesafeye ihtiyacın var. Belki bu hafta sonunu yalnız geçirerek ilişkini düzene sokabilirsin. Fakat bunun için biraz sabırlı olman ve iyi düşünmen şart. Duygularının karışık olduğu anlarda, iç sesini dinle.

Yaşadığın içsel dönüşüm ile romantizm arasında denge kurman gereken bir gün seni bekliyor. Günün ikinci yarısında etkili olacak Ay Venüs üçgeni sayesinde bu dengeyi kurabilirsin. Sabırlı olursan, ilişkilerinde uyum ve huzur seni bekliyor. Tabii bu yalnızlığındaki huzurun da habercisi olabilir. Önemli olan senin ne istediğin, çünkü kararını isteklerin ve arzuların belirleyecek. Son olarak, duygusal iniş ve çıkışların fazla olduğu bugün iş hayatını geri plana atmalısın. Profesyonel kararlarını duygusal bakış açının etkilemesine izin vermemelisin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...