17 Mart Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, bugün bilinçaltında saklanan duygularla yüzleşmek için harika bir zaman dilimi. Güneş'in Neptün ile açılandığı anlar senin için spiritüel bir yolculuğa çıkma zamanı geldiğine işaret ediyor.

Hadi ilk olarak aşk hayatını ele alalım. Bugün yüreğinin sesini daha yüksek duyabilir, sezgilerini takip etmek isteyebilirsin. İçinden gelen bu sesi dinleyerek, ilişkini daha derin bir boyuta taşıyabilirsin. Partnerinle ya da flörtünle aranızdaki bağı kuvvetlendirebilirsiniz. Fakat bunu yaparken aşkta en önemli şeyin güven bu güveni sağlamak olduğunu unutma. Ona dürüst olmadığın konular varsa söylemenin zamanı geldi, geç olmadan başlasan iyi edersin...

Gelelim bugünü bir diğer gündemine! Sağlık konusunda kendine biraz daha özen gösterme zamanı geldi. Duygusal dengeni korumak için kendine vakit ayırman önemli. Belki bir yoga dersine katılmak ya da terapiye katılmak beden sağlığına ve ruh sağlığı da iyi gelebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...