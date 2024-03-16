17 Mart Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün bir karavana atlayıp seyahat etmeyi, yeni yerler keşfetmeyi ne kadar istediğini tahmin edebiliyoruz. Güneş ile Neptün kavuşumu adeta içindeki gezgini, meraklı ve yerinde duramayan enerjik kişiliği ortaya çıkarıyor. Bu yüzden bugün tam da bu konularla ilgili birçok fırsatı karşına çıkarabilir... Beklenmedik bir seyahat planına dahil olabilir ya da daha önce hiç gitmediğin bir yerde kendini bulabilirsin. İşte şimdi işler tam da istediğin şekilde ilerliyor diyebiliriz.

Aşka gelince... Ah, aşk! Farklı kültürlerden insanlarla tanışmayı, onların dünyalarını keşfetmeyi seviyorsun. Bu yüzden bugün, belki de aşk hayatında yeni bir sayfa açabilirsin. Farklı bir kültürden biriyle tanışabilir, onunla romantik anılar biriktirebilirsin. Ona hayatımın aşkı demeden önce iyice düşün. Bu bir heyecan mı, yoksa gerçek maceran aşk mı emin ol. Sonrası kolay ve eğlenli... Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...