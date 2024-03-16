17 Mart Koç Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Koç, bugün içinde sakladığın güçlü enerjini ve hayal gücünü dışarı çıkarmanın tam zamanı. İçindeki sanatçıyı uyandır ve dünyaya ne kadar özgün ve yaratıcı biri olduğunu göster. Bı sırada aşk hayatına da yaratıcılığını katabilirsin... Güneş ile Neptün kavuşumunda romantizm ve mistisizme kapılabilirsin. Tam da bu noktada partnerine beklenmedik ve unutulmaz bir sürpriz yapabilirsin. Kendi yarattığın aşkın büyülü dünyasına adım atıyorsun.

Haftanın son günü de olsa iş hayatana ilişkin de fikirlerin olduğuna eminiz. Zira zihinin bir an bile boş durmuyor! Neptün'ün etkisiyle ön plana çıkan içsel rehberliğin sayesinde bir süredir bekleyen projelerini tamamlamak için harika bir gün olabilir. Kendine biraz zaman ayır, derin bir nefes al ve iç sesini dinle. İçindeki rehber seni doğru yöne yönlendirecektir. Ve unutma, hayallerinin peşinden gitmek seni sen yapan yegane özelliğin, bundan vazgeçme. Cesaretin, hayal gücün ve iç sesinin susmasına izin verme. Mutlu pazarlar... Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...