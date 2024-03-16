17 Mart Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bugün finansal konulara dikkat çekmek istiyoruz. Parayla ilgili konuların, yatırımların, borçların ve alacakların üzerinde durman gerekebilir. Belki de bütçeni yeniden gözden geçirmenin, birikimlerini değerlendirmenin ya da borçlarını ödemenin bir yolunu bulmalısın. Güneş ve Neptün'ün kavuşumunda yapacağın plan yapanlar tutabilir! Özellikle de finansal anlamda seni güçlendirecek adımlar bir hayli işe yarayabilir.

Gelelim aşk hayatına ve tutkularına! Bugün tutkular ve arzular kadar güvenilirlik ve bağlılık önem kazanabilir. Partnerinle olan ilişkinde sadakat ve güven konuları üzerinde durabilirsin. Şimdi birbirinize olan bağlılığınızı yeniden gözden geçirme zamanı... Bu konuda daha fazla güven inşa etmeli ve kendine güvenli bir alan oluşturmalısın. Zira aklındaki endişeleri kazıyan Neptün ve kuruntuların ilişkini zehirleyebilir. Kim bilir belki de ilişkinizin temellerini sağlamlaştırarak kişisel sorunlar, mali problemler ve ev meselelerini de çözüme ulaştırabilirsiniz. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...