17 Haziran Oğlak Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Oğlak, bugün Venüs'ün Yengeç burcundaki konumu, ikili ilişkilerinde duygusal bağları ön plana çıkarıyor. Bu dönemde, partnerinle daha samimi ve şefkatli bir ilişki kurma isteği duyabilirsin. İlişkilerinde denge ve uyumu sağlamak için belki de bugüne kadar göstermediğin bir çaba göstereceksin. Zira bugün, duygusal ihtiyaçlarını karşılamak kadar, karşındakini anlamak da senin için önemli olacak. Özellikle iş hayatını etkileyecek olan ortaklık ilişkilerinde ve iş birliklerinde, anlayışlı olman kârlı olman anlamına da gelecek.

İşte tam da bu noktada, kuracağın ticari ilişkiler başta olmak üzere her ilişkide karşı tarafın isteğine uygun hamleler yapabilirsin. Her hamlenle, yıkılmaz bir güven ortamı oluşturup duygusal ve finansal dengeyi kendi lehine kurabilirsin. Zekan ve duygusallığın birleşince başarısız olman neredeyse imkansız.

Bu arada partnerine de zaman ayırmayı unutma. Günün ilk saatlerinden itibaren ona verdiğin değeri hissettir. Bugün onun duygusal ihtiyaçlarını da göz ardı etme. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...