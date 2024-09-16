17 Eylül Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, bugün geçmişi onarma fırsatı bulacaksın. Özellikle ikili ilişkilerinde güven ve samimiyete odaklanıp güzel duygulara yöneleceksin. Venüs ile Chiron'un karşıtlığı esnasında, aile düzenin ve ev hayatın gündeminde yer alacak. Ne dersin, belki de aile bireylerinle arandaki sorunları çözmenin ve küslükleri bitmenin zamanı gelmiştir. Geçmiş yaraları affetmek ve eskiyen, miladı dolan tartışmaları sonlandırmak için güzel bir gün.

Geçmişindeki derin yaralarla son kez yüzleş, çünkü eski defterler kapanmak üzere. Bugünden itibaren aile arasında açık iletişime öncelik vermelisin. Yenilenen ve güçlenen ilişkilerinizi korumak için buna ihtiyacınız var. Güven, saygı ve sevgi çerçevesinde yeniden birlik olabilirsiniz. Bütün bu süreçler devam ederken ailen büyüyebilir. Mutluluğa 'evet' dersen, kendini nikah masasında bulabilirsin.

Hadi biraz da iş hayatından söz edelim. Hayatının kazançlı dönemlerinden birini yaşıyorsun. Bugünlerde yeni iş kurmak, doğru ortaklıkları seçmek veya işini büyütmek, öz güvenini de arttırabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...