17 Eylül Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün ailen ve romantik ilişkin arasındaki dengeyi kurmalısın. Sevdiklerinle birlikte mutluluğa odaklanmalısın. Birlikte mutlu olmak istediğin kişiye ise yeterince vakit ayırdığından emin olmalısın. Venüs ile Chiron'un karşıtlığında beklenmedik duygusal sorunlar yaşayabilirsin. Bu nedenle aşka zaman ayırmalı ve yeterince enerji sarf ettiğinden emin olmalısın. Böylece hislerinle ve özgürce hareket ettiğini hissedebilirsin ve ilişkin derinleşebilir.

Tam da bu aşamada kendine ne kadar zaman ayırıyorsun? Kişisel hedeflerin ve isteklerin için yeterince efor sarf ediyor musun? Chiron'un şifalı enerjisiyle hayatına öncelik vermek güzel bir başlangıç olabilir. İlişkini derinleştiren bir diğer kriter de kendin gibi hareket etmen ve isteklerine öncelik vermen olacaktır.

Açıkçası bu sayede iş hayatında da daha başarılı olacaksın. Hem ilişkilerini düzene sokmuş hem de hedeflerine odaklanmış bir duruşla öz güvenini ortaya çıkaracaksın. Böylece büyük işler başaracak, yaratıcılığını göstereceksin. Ürettiğin işler ve fikirler uzun vadede adından söz ettirmeni sağlayacak. Başarı sana çok yakıştı, bol şans! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...