17 Eylül Oğlak Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Oğlak, bugün kariyerine ilişkin konularda durgunluk dönemine giriyorsun. İşlerin yoluna girdiği, suların durulduğu bir dönem başlıyor. Huzurlu ve dingin bir şekilde yaşamaya odaklanacaksın. Venüs ile Chiron'un karşıtlığı sayesinde özel hayatınla daha fazla odaklanma şansı bulacaksın. Kendine ve duygularına öncelik vereceksin. Hayatının kusursuz bir dengede olduğunu hissederek güçlendiğini fark edeceksin. Ve hayattan olduğu gibi keyif alacaksın.

İşte tam da bu noktada ilişkilerinde kontrolü elinde tutma isteğinden uzaklaşacaksın. Partnerine ya da sevdiklerine karşı katı bir tavır sergilemek yerine duygularını belli etmekten kaçınmayacaksın. Hislerini dile getirmek, belki de önemli bir itirafta bulunmak için en doğru zaman. Dilediğin gibi yaşamak ve hissetmek resmen şifa bulmanı sağlayacak.

Bugünden itibaren sağlık açısından da şifalandığını hissedeceksin. Özellikle sık sık yaşadığın sindirim sistemi, mide ve bağırsak sorunlarından kurtulacaksın. Bir süredir devam ettiğin ilaç tedavisinin sonuna gelmesi de bir hayli olası. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...