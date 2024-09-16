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17 Eylül Oğlak Burcu Günlük Burç Yorumu

17 Eylül Oğlak Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Onedio Üyesi
16.09.2024 - 19:01

Huzurlu ve dingin... Peki 17 Eylül Salı gününde oğlak ve yükselen oğlak burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için oğlak ve yükselen oğlak burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 17 Eylül Salı günün nasıl geçecek?  

İşte, oğlak ve yükselen oğlak burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün kariyerine ilişkin konularda durgunluk dönemine giriyorsun. İşlerin yoluna girdiği, suların durulduğu bir dönem başlıyor. Huzurlu ve dingin bir şekilde yaşamaya odaklanacaksın. Venüs ile Chiron'un karşıtlığı sayesinde özel hayatınla daha fazla odaklanma şansı bulacaksın. Kendine ve duygularına öncelik vereceksin. Hayatının kusursuz bir dengede olduğunu hissederek güçlendiğini fark edeceksin. Ve hayattan olduğu gibi keyif alacaksın. 

İşte tam da bu noktada ilişkilerinde kontrolü elinde tutma isteğinden uzaklaşacaksın. Partnerine ya da sevdiklerine karşı katı bir tavır sergilemek yerine duygularını belli etmekten kaçınmayacaksın. Hislerini dile getirmek, belki de önemli bir itirafta bulunmak için en doğru zaman. Dilediğin gibi yaşamak ve hissetmek resmen şifa bulmanı sağlayacak. 

Bugünden itibaren sağlık açısından da şifalandığını hissedeceksin. Özellikle sık sık yaşadığın sindirim sistemi, mide ve bağırsak sorunlarından kurtulacaksın. Bir süredir devam ettiğin ilaç tedavisinin sonuna gelmesi de bir hayli olası. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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