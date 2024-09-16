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17 Eylül Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

17 Eylül Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Onedio Üyesi
16.09.2024 - 19:01

Hem bireysel hem özgür olabilirsiniz! Peki 17 Eylül Salı gününde kova ve yükselen kova burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için kova ve yükselen kova burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 17 Eylül Salı günün nasıl geçecek?  

İşte, kova ve yükselen kova burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün bireyselliğine düşkün olacaksın. Her zamankinden daha bağımsız ve heyecanlısın. Fakat bugün dengeli bir duygusallıktan da söz etmek mümkün. Venüs ile Chiron'un karşıtlığı sayesinde bireyselliğin ile başkalarına olan bağlılığın arasında kusursuz bir denge inşa edeceksin. Böylece daha mutlu olduğunu fark edeceksin. Şifalı bir enerjinin hakim olduğu gökyüzü, duygularına karşılık umutlu başlangıçların habercisi olacak. 

İşte tam da bu noktada Chiron'un hayatına heyecan katan etkisinden söz etmeliyiz. Çünkü bu enerji bakış açını ve duygusal ihtiyaçlarını değiştirecek. Bugünden itibaren hayatında sabit bir ilişki düzenine ihtiyaç duyacaksın. Bu nedenle ilişkine yeni bir boyut kazandırmak isteyebilirsin. Bekar Kova burçları ise anın heyecanına kapılıp Yeni aşklara yelken açabilirler. Sana güzel duyguları yaşatan kişiye bir şans vermenin zamanı geldi. 

Öte yandan bu dönemde iş hayatında da özgürlük ile bağlılık dengesini kuracaksın. Bu aşamada belki yeni bir iş senin için doğru bir başlangıç olabilir. Baskı ve hiyerarşik düzenin merkezde olmadığı start-uplar çalışma tarzına daha çok uyacaktır. Hatta bu sayede yaratıcılığını daha fazla ortaya çıkarabilir ve kurumsal düzenin rutinlerinden de uzaklaşmış olabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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