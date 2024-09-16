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17 Eylül Koç Burcu Günlük Burç Yorumu

17 Eylül Koç Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Onedio Üyesi
16.09.2024 - 19:01

Sırtınızdaki yüklerden kurtulacaksınız. Peki 17 Eylül Salı gününde koç ve yükselen koç burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için koç ve yükselen koç burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 17 Eylül Salı günün nasıl geçecek?  

İşte, koç ve yükselen koç burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün romantik ilişkilerine dair eski kırgınlıklar gündeme gelebilir. Venüs ile Chiron arasındaki karşıt ilişki duygularını besleyebilir. Ve bu yüzleşme sayesinde önemli iyileşme fırsatları yakalayabilirsin. Ne dersin, belki de artık geçmişi özgür bırakmanın zamanı gelmiştir? Üzerindeki yüklerden kurtulmanın, yarım kaldığını düşündüğün hikayeyi ya yeniden yazmanın ya da yenilerini yazmak için geleceğe odaklanmanın zamanı geldi. 

İşte tam da bu noktada birtakım öz değerini sorgulayabilirsin. Özellikle öz sevgi ve maneviyat üzerine odaklanmalısın. Sana iyi gelen güzel duygulardan güç almalı, acele etmeden gerektiğinde yas da tutarak iyileşmenin mümkün olduğunu kabul etmelisin. Kendine dair hiçbir konuyu ertelememeli ve ne kadar değerli olduğunu unutmamalısın. 

Manevi anlamda seni güçlendirecek Chiron'un etkisi altında iş hayatına dair de bazı kararlar alabilirsin. Aile işini devralmayı ve bir süredir kaçtığın sorumlulukları üstlenmeyi tercih edebilirsin. Bu kabulleniş ve iyileşme süreci ailen ile aradaki bağları güçlendirmeni de sağlayacaktır. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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