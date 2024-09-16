17 Eylül İkizler Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili İkizler, bugün duygusal mesafeler gündeminde yer alabilir. Hatta bu dönemde gerçek dostlarını ayırt etmek isteyebilirsin. Venüs ile Chiron'un arasındaki karşıtlık ilişkisi, sosyal çevrende önemli bir arınma sürecinin habercisi olabilir. Tam da bu noktada samimiyet senin için her zamankinden çok daha öncelikli olacaktır. Zaman zaman kafan karışsa da duyguların ise açık ve net olacaktır.

Zira arkandan dönen oyunları ve dost bildiklerinin sinsi planlarını çözmüş gibi görünüyorsun. Şimdi Chiron'un güçlü ve destekleyici enerjisi ile birlikte sosyal hayatında deyim yerindeyse temizlik başlıyor. Bu dönemde seçeceğin dostlar uzun yıllar yanında kalacak. Belki de bugünlerde bazı eski dostluklar da yeniden aklınıza gelecek. Fakat bugünlerde geçmişe dönmek yerine, geleceğe yönelmeli ve temiz başlangıçlara odaklanmalısın.

Öte yandan bugünlerde partnerinden uzak kalmak da istemeyecek. Yaşadığın duygusal iniş çıkışları aşman konusunda en önemli destek, partnerin olacak. Romantizm sana düşündüğünden çok daha iyi gelecek. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...