17 Eylül Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğa, bugün maddi kaygıların romantik ilişkilerini etkileyebilir. Dikkatli ol bazı dengeleri bulmakta zorlanabilirsin. Venüs ile Chiron'un karşıtlığı söz konusu olduğunda deyim yerindeyse 'sap ile samanı ayırmalısın'. Yani bir an önce duygusal önceliklerini belirlemelisin. Aksi takdirde ekonomik kaygıların hayatının gündemine oturabilir. Zira bir süredir üzerine düşündüğün ve vakit harcadığın konular, aşk hayatında zorlukların habercisi olabilir.

İşte tam da bu noktada ilişkilerinde sınırlarını yeniden gözden geçirmelisin. Her şeyin yerli yerinde olduğuna emin olmalısın. Belki de sevdiklerine onları değerli hissettirecek sürprizler de yapabilirsin. Bu sayede özellikle romantik ilişkinde, partnerin ile arandaki bağı güçlendirebilirsin.

Bir süredir çok çalışmakla ya da hayatını düzene sokmakla meşgul olduğun için sevdiklerine ayırmadığın vakti şimdi ayırabilirsin. Bu sayede hem kendini affettirebilir hem de sevginin gücüyle dinlenmeye odaklanabilirsin. Açıkçası bu durum hayatındaki stres faktörlerini doğrudan kaldıracak ve sana önemli yenilenme fırsatları verecek. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...