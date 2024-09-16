17 Eylül Başak Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başak, bugün duygularına kapılmaya hazırsın. Romantizm, aşk ve bir başkasına kendini olduğu gibi teslim etmek... Venüs ile Chiron'un karşıtlığı kontrol arzundan da kurtulmanı sağlıyor. Böylece hislerini olduğu gibi kabul etme ve ifade etme fırsatı bulacaksın. Tüm güzelliklerin ve hayatın renklerinin tadını çıkar. Bu dönemde mutlulukla dolup taşacaksın.

Zira sevdiğinden çok sevileceksin! Aşkın en güzel haliyle karşılaşınca heyecanına ve kalbinin sesinden iç sesini duyamamaya hazır ol. Bir süredir duygusal anlamda ihtiyacın olan heyecanla güçleneceksin. Chiron'un duygusal derinliğini artırmasına ve ruhsal anlamda şifa bulmanı sağlamasına izin ver.

İşte tam da bu noktada aile bağlarından da söz etmeliyiz. Hatta yakın dostların ve iş arkadaşlarından da! Kısacası yanında kendini iyi hissettiğin herkes ile güçlü bağlar kuracaksın. Tabii en çok da ailenle. Bu sayede hane içindeki birtakım sorunlara da son vereceksin. İş hayatındaki güç mücadelelerine de. Şimdi dingin ve huzurlu anlara sıra geldi. Hiçbir şeyin mükemmel olmak zorunda olmadığı, profesyonel bakış açının değil duygularının yönettiği bugün sana iyi gelecek. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...