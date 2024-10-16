17 Ekim Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün özgürleşeceksin! Koç Dolunayı, beklentilerden kurutulup kendi arzularını netleştirmen konusunda seni teşvik edecek. Böylece diplomatik olmaktan da biraz uzaklaşacaksın. Maskeleri ve hırsları da bir kenara bırakıp artık hayattan ne istediğini daha net bir şekilde ifade edecek ve cesurca değiştirilmeye odaklanacaksın.

Tam da bu an; kalıpları yıkmanın, standarttan kurtulmanın ve tekdüze hayattan uzaklaşmanın zamanı! Bugünlerde dengeyi koruma çabaların da son bulabilir. Hayallerini gerçekleştirmek her şeyden daha kıymetli hale gelebilir. Senin için yeni bir dönem başlıyor. Dolunay, mutluluğu yakalaman için sana güç ve enerji verirken bu fırsatı iyi değerlendirmelisin.

Öte yandan bu dönemde aşk hayatında da bazı şeyler değişebilir. Partnerinle arandaki dinamiğin değişmesi ile ilişkinde ya güçlü bir birliktelik doğar ya da uzun süre devam eden sorunlar son bulur. Kısacası sen ne isteğini bildiğinde, hayat sana gülecektir. Beklemek yerine, düzeni bozmak pahasına harekete geçtiğinde istediklerini elde etme şansın artacaktır. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...