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17 Ekim Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

17 Ekim Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Onedio Üyesi
16.10.2024 - 19:01

Dolunay'da kendinizi özgür bırakın! Peki 17 Ekim Perşembe gününde terazi ve yükselen terazi burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için terazi ve yükselen terazi burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 17 Ekim Perşembe günün nasıl geçecek?  

İşte, terazi ve yükselen terazi burcuna ait günlük burç yorumları... 

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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün özgürleşeceksin! Koç Dolunayı, beklentilerden kurutulup kendi arzularını netleştirmen konusunda seni teşvik edecek. Böylece diplomatik olmaktan da biraz uzaklaşacaksın. Maskeleri ve hırsları da bir kenara bırakıp artık hayattan ne istediğini daha net bir şekilde ifade edecek ve cesurca değiştirilmeye odaklanacaksın. 

Tam da bu an; kalıpları yıkmanın, standarttan kurtulmanın ve tekdüze hayattan uzaklaşmanın zamanı! Bugünlerde dengeyi koruma çabaların da son bulabilir. Hayallerini gerçekleştirmek her şeyden daha kıymetli hale gelebilir. Senin için yeni bir dönem başlıyor. Dolunay, mutluluğu yakalaman için sana güç ve enerji verirken bu fırsatı iyi değerlendirmelisin. 

Öte yandan bu dönemde aşk hayatında da bazı şeyler değişebilir. Partnerinle arandaki dinamiğin değişmesi ile ilişkinde ya güçlü bir birliktelik doğar ya da uzun süre devam eden sorunlar son bulur. Kısacası sen ne isteğini bildiğinde, hayat sana gülecektir. Beklemek yerine, düzeni bozmak pahasına harekete geçtiğinde istediklerini elde etme şansın artacaktır. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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