17 Ekim Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kova, bugün her zamankinden çok daha açık sözlü ve net olacaksın. Kendini doğrudan ifade etmeni sağlayan bir düşünce yapısıyla dikkat çekeceksin. Zihnini adeta bir hız trenine dönüştüren ve kararlılığını artırarak aynı anda bir çok şeyi kontrol etmeni sağlayan Koç Dolunayı altında güçleneceksin.

Tam da bu noktada hayata karşı bakış açın ve kısa vadeli planların hızla değişebilir. Bu süreçte her türlü yeni etkiye açık olmamalısın ve öğrenme arzusunun zirveye ulaşmasına izin vermelisin. Sanki uzun zamandır ilk kez tüm taşlar yerine oturmuş gibi hissedeceksin. Her şeyi yerli yerine getirme ve kusursuz düzeni sağlama zamanı. Hayatını dilediğin gibi inşa etme şansın var.

Bir aile mi kurmak istiyorsun, hemen partnerine teklifte bulun. Kariyerinde değişim mi istiyorsun, iş başvurusu yap. Her şeyi geride bırakmak mı istiyorsun, bir bilet al... Kısacası ne istiyorsan, bugün gerçekleşirecek gücün varken harekete geç. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...