Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Astroloji
Kova Burcu
17 Ekim Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

17 Ekim Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Onedio Üyesi
16.10.2024 - 19:01

Dolunay'da istediğiniz alacaksınız! Peki 17 Ekim Perşembe gününde kova ve yükselen kova burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için kova ve yükselen kova burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 17 Ekim Perşembe günün nasıl geçecek?  

İşte, kova ve yükselen kova burcuna ait günlük burç yorumları...

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün her zamankinden çok daha açık sözlü ve net olacaksın. Kendini doğrudan ifade etmeni sağlayan bir düşünce yapısıyla dikkat çekeceksin. Zihnini adeta bir hız trenine dönüştüren ve kararlılığını artırarak aynı anda bir çok şeyi kontrol etmeni sağlayan Koç Dolunayı altında güçleneceksin. 

Tam da bu noktada hayata karşı bakış açın ve kısa vadeli planların hızla değişebilir. Bu süreçte her türlü yeni etkiye açık olmamalısın ve öğrenme arzusunun zirveye ulaşmasına izin vermelisin. Sanki uzun zamandır ilk kez tüm taşlar yerine oturmuş gibi hissedeceksin. Her şeyi yerli yerine getirme ve kusursuz düzeni sağlama zamanı. Hayatını dilediğin gibi inşa etme şansın var. 

Bir aile mi kurmak istiyorsun, hemen partnerine teklifte bulun. Kariyerinde değişim mi istiyorsun, iş başvurusu yap. Her şeyi geride bırakmak mı istiyorsun, bir bilet al... Kısacası ne istiyorsan, bugün gerçekleşirecek gücün varken harekete geç. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın