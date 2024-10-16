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17 Ekim Başak Burcu Günlük Burç Yorumu

17 Ekim Başak Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Onedio Üyesi
16.10.2024 - 19:01

Dolunay'da gücünüze güç, paranıza para katabilirsiniz! Peki 17 Ekim Perşembe gününde başak ve yükselen başak burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için başak ve yükselen başak burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 17 Ekim Perşembe günün nasıl geçecek?  

İşte, başak ve yükselen başak burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün kaynaklarını ve elindeki imkanları yeniden değerlendirileceğin bir süreç başlıyor. Özellikle ortak gelirler, miraslar ya da borçlarla ilgili konular gündeme gelecek. Açıkçası elindekileri katlama ve artırma zamanı! Koç Dolunayı, sana bolluk ve bereket getirecek. Bu süreçte birtakım riskleri göze alabilirsin. Çünkü kazanma yüzünün bu denli yüksek olduğu günlerde akıllıca riskler, şansını artırabilir. Yatırım yapmanın tam zamanı. 

Öte yandan Dolunay, içsel dönüşümün de daha derin bir şekilde yaşayacağı günlere işaret ediyor. Bugünlerde psikolojik anlamda kendi sınırlarını zorlayabilirsin. Uzun süredir saklı kalan duygusal yaralarını gizli tutmak için verdiğin çabaları bir kenara bırakmalısın. Artık cesurca geçmişi geride bırakabilirsin. Zira kıymetli bir şifa enerjisi ile ruhsal ve bedensel anlamda iyileşeceksin. 

Maddi ve manevi anlamda iyileştiğin bu dönemde, kalbini de açmaya ne dersin? Romantizme açık ol. Kalbini çalmaya hazır olan o kişiye bir şans verebilirsin. Böylece aşkı bulabilir ya da bir süredir uzaklaştığın partnerine bir şans daha verebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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