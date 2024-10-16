17 Ekim Başak Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başak, bugün kaynaklarını ve elindeki imkanları yeniden değerlendirileceğin bir süreç başlıyor. Özellikle ortak gelirler, miraslar ya da borçlarla ilgili konular gündeme gelecek. Açıkçası elindekileri katlama ve artırma zamanı! Koç Dolunayı, sana bolluk ve bereket getirecek. Bu süreçte birtakım riskleri göze alabilirsin. Çünkü kazanma yüzünün bu denli yüksek olduğu günlerde akıllıca riskler, şansını artırabilir. Yatırım yapmanın tam zamanı.

Öte yandan Dolunay, içsel dönüşümün de daha derin bir şekilde yaşayacağı günlere işaret ediyor. Bugünlerde psikolojik anlamda kendi sınırlarını zorlayabilirsin. Uzun süredir saklı kalan duygusal yaralarını gizli tutmak için verdiğin çabaları bir kenara bırakmalısın. Artık cesurca geçmişi geride bırakabilirsin. Zira kıymetli bir şifa enerjisi ile ruhsal ve bedensel anlamda iyileşeceksin.

Maddi ve manevi anlamda iyileştiğin bu dönemde, kalbini de açmaya ne dersin? Romantizme açık ol. Kalbini çalmaya hazır olan o kişiye bir şans verebilirsin. Böylece aşkı bulabilir ya da bir süredir uzaklaştığın partnerine bir şans daha verebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...