17 Ekim Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bugün kendi potansiyelini daha net bir şekilde görmeye başlayacaksın. Cesareti ile birlikte gelen Koç Dolunayı, seni dünya sahnesinde daha fazla yer almaya çağırıyor. Bu sese kulak verirsen uluslararası arenada boy gösterebilirsin. Tabii bunun için ilgili süreçlere dahil olmalı ve büyük adımlar atmaya hazır olmalısın. Yeni kültürler, yeni eğitimler, alışılmışın dışında bir düzen ya da farklı şehirlere adapte olmaya açık olman da şart!

Hayatında köklü bir değişim başlıyor. Bu nedenle felsefi ya da manevi keşiflerin de derinleşebilir. Artık neler başarabileceğini çok daha iyi biliyorsun. Bu yüzden, kendini hayatındaki sorunu sorgularken bulabilirsin. Ve cesurca yeni inanç sistemlerini, ideolojiler keşfedebilirsin. Bu dönüşüm seni hem zihinsel hem de ruhsal anlamda büyütecek.

Tam da bu noktada kendine yeni bir yol çizeceksin. Aşkı da bulacağın bu yolda, bazı sevdiklerinden uzak kalabilirsin. Ama yeni bir çevre edinip ileriye odaklanmak sana haz ve enerji verecektir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...