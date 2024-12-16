17 Aralık Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, bugün duygularını bir kenara bırakıp finansal anlamda yeni bir düzen inşa etmek isteyeceksin. Venüs ve Satürn etkisinde sorumluluklarını yeniden gözden geçirerek maddi hedeflerini değiştirebilirsin. İş hayatında daha aktif bir rol üstlenmeyi tercih ederek daha fazla kazanmayı isteyebilirsin.

Bu aşamada en çok Satürn'ün desteğini hissedeceksin. Hayallerinin gerçek olma ihtimali bir hayli yüksek. Olmaz dediğin şeyler olabilir... Uzun zamandır çalışmak istediğin, sektöründe öncü olan markalarda rol alma şansın var. Görünen o ki bu dönemde üst düzey yöneticiliklere oynuyorsun. Bir an önce planını yap ve öz geçmişini aklından geçen tüm firmalara ilet. Gökyüzü seni destekliyorken, mutlaka şansını dene.

Tüm bunların dışında duygusal anlamda daha kıymetli bir şifa enerjisi ile buluşacaksın. Duygularını kontrol edecek, hayata her zamankinden çok daha dengeli bir pencereden bakmaya başlayacaksın. Ne istediğini bilecek ve hayatını yıl bitmeden istediğin şekle sokmayı başaracaksın. Bu güzel günde istediğini almayı unutma! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...