17 Aralık Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün denge gündeminde olacak. Ancak bu kez duygusal konularda değil, finansal kararlarda denge senin için her zamankinden önemli olacak. Kendini güvende hissetmek, gelir gider dengeni sağlamak isteyeceksin. Öz kaynaklarının yönetimini elinde tutmak isteyecek, kararlarını yalnız başına almaya odaklanacaksın.

Tam da bu noktada Venüs ve Satürn'ün etkisi hayatını kolaylaştıracak. Düzensiz gelir kaynaklarının devamlı hale gelmesi son derece olası. İşler düzenli hale gelecek ve kariyerinde pozisyon değişikliği yaşayacaksın. Daha fazla sorumluluk almaya başlayacaksın. Bu sayede kendini daha öz güvenli ve güçlü de hissedeceksin. Geçici işler kalıcı hale gelirken bir an önce yeni gelir kazançları da elde etmeye çalışmalısın. Kurduğun bağlantıların kalıcı olacağı bu dönemi en iyi şekilde değerlendirmelisin.

Aşk hayatında ise üzerindeki gerilimden kurtulmalısın. Bir süredir kendini iliskinde anlaşmazlık ve karmaşa içinde hissediyor olabilirsin. Belki de partnerine daha romantik yaklaşmanın ve aşkı dolu dolu yaşamanın zamanı gelmiştir. Duygularını rahat bırak, sorunların kendiliğinden çözüldüğünü göreceksin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...