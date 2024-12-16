17 Aralık İkizler Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili İkizler, bugün zihinsel anlamda üretken olacaksın. Venüs ve Satürn etkisiyle yaratıcı projelere imza atabilirsin. Yıl bitmeden bir değişiklik yapmak konusunda ısrarcı gibisin. Haftanın başından beri zihnini meşgul eden projeleri hayata geçirmek için artık bir şeyler yapmalısın.

Bu dönemde özellikle yazılı ve sözlü iletişimden destek almalısın. Çünkü kendini yüz yüze her zamankinden çok daha iyi bir şekilde ifade edeceksin. Yatırımcı görüşmelerini, iş planlamalarını ve kredi başvurularını bugün gerçekleştirmelisin. İnsanları fikirlerinle kolayca ikna edebilecek bir pozisyondasın. Bu fırsatı kaçırmamalısın. Hayallerini gerçekleştirmek istiyorsan, bazı riskler de almak zorundasın. Bir anda karar verip yeni işin için geçmişini elinin tersiyle itebilirsin. Sanıyoruz istifa etmek için dakika sayıyorsun.

Tam da bu noktada ani kararlarına destek verecek bir iş ortağına ihtiyaç duyabilirsin. Ortaklık için eski dostların kapısını çalabilirsin. Bu işte başarılı olma ihtimalin bir hayli yüksek, şansını dene deriz. Tabii tüm detaylara dikkat etmeyi ve çıkarların doğrultusunda karar vermeyi unutma. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...