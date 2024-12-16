17 Aralık Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bugün Venüs ve Satürn etkisi altında kariyerini planlamalısın. Ancak bu süreçte sabırsız olmamalı, her şeyi adım adım ele almalısın. Ne istediğini bilerek ilerlemeli ve hata payını en aza indirmelisin. Tam da bu noktada özellikle hırslarına yenik düşmemelisin. Otorite sağlamak ve güç elde etmek istiyorsan gerçek bir lider oldugunu kanıtlamalısın.

İşte sana fırsat, gün boyunca takımın bir parçası ol. Yeniliklere, iş arkadaşlarının ve ortaklarının fikirlerine açık ol. Herkesi değerlendirip son kararı veren de sen ol. Mutlaka kendini bir yerde göster, ancak ısrarcı olmalı ve dengeyi tuttur. Stratejik ve planlı bir şekilde ilerlediğinde elde ettiğin başarı ile gurur duyacaksın. Görünen o ki günün sonunda tüm kontrolü eline alacaksın.

Aman dikkat özel hayatında da kontrolü eline almak isteyen bir tavırla hareket edebilirsin. İşte bu senin için bir hayli kritik olabilir. İlişkilerinde dengeyi bozabilirsin. Onun yerine sevdiklerine karşı daha dengeli bir yaklaşım ve sevgi dolu bir tutum sergilemelisin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...