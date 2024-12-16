onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Astroloji
Akrep Burcu
17 Aralık Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

17 Aralık Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Astroloji Editörü
16.12.2024 - 19:01

Güvende hissetmelisiniz! Peki 17 Aralık Salı gününde akrep ve yükselen akrep burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için akrep ve yükselen akrep burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 17 Aralık Salı günün nasıl geçecek?  

İşte, akrep ve yükselen akrep burcuna ait günlük burç yorumları...

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün güven konusunda beklentin artacak. İlişkilerinde samimiyet ve sadakat her zamankinden çok daha önemli hale gelecek. Venüs ve Satürn'ün etkisiyle her şeyin derinine inmek isteyeceksin. Haliyle ilişkilerinde saklanan hiçbir sır olmaması için ısrarcı olacaksın. 

Tam da bu noktada yeni ilişkiler ve güven sorunlu bağlar kökünden sarsılabilir. Ayrılıklar ise gündemde olabilir. Arkanı dönemediğin hiç kimseyi hayatında istemeyeceksin. Sanıyoruz bu ara gerçek anlamda güvenli bir liman arayışı içerisindesin... Tabii bu durum arkadaşlık ve aile bağlarına da yansıyacak. Sevdiğin herkesin, sana karşı hislerini merak edeceksin. Bu sayede arkandan oynan oyunları da çözeceksin, gözünü dört aç! 

Hadi biraz da iş hayatından söz edelim. İş hayatında hırslarına kapılabilirsin. Daha fazlasını elde etmek için rakiplerini ezip geçebilirsin. Zafer senin olacak ama tabii izleyeceğin yol da çok önemli, doğru yoldan ayrılma! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın