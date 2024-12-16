17 Aralık Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bugün güven konusunda beklentin artacak. İlişkilerinde samimiyet ve sadakat her zamankinden çok daha önemli hale gelecek. Venüs ve Satürn'ün etkisiyle her şeyin derinine inmek isteyeceksin. Haliyle ilişkilerinde saklanan hiçbir sır olmaması için ısrarcı olacaksın.

Tam da bu noktada yeni ilişkiler ve güven sorunlu bağlar kökünden sarsılabilir. Ayrılıklar ise gündemde olabilir. Arkanı dönemediğin hiç kimseyi hayatında istemeyeceksin. Sanıyoruz bu ara gerçek anlamda güvenli bir liman arayışı içerisindesin... Tabii bu durum arkadaşlık ve aile bağlarına da yansıyacak. Sevdiğin herkesin, sana karşı hislerini merak edeceksin. Bu sayede arkandan oynan oyunları da çözeceksin, gözünü dört aç!

Hadi biraz da iş hayatından söz edelim. İş hayatında hırslarına kapılabilirsin. Daha fazlasını elde etmek için rakiplerini ezip geçebilirsin. Zafer senin olacak ama tabii izleyeceğin yol da çok önemli, doğru yoldan ayrılma! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...