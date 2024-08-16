17 Ağustos Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün şans seninle! Elini uzattığın her işin hızla büyüme ihtimali son derece yüksek. Bu yüzden büyük yatırımlar, ortaklıklar, iş birlikleri, ticari anlaşmalar veya girişimler için bir an önce harekete geçmelisin. Piyasaların kapalı olduğu hafta sonu boyunca rotanı belirleyerek ilk adımı atmalısın. Zira bugün adım attığın işler kazancını katlamanı sağlayacak. Aldığınız riskler ise seni büyütecek.

Kendinden emin adımlarla ilerlemelisin. Özellikle de iş hayatında doğru bildiklerine odaklanmalısın. Hatta zaman zaman insiyatif alarak ekibinin lideri de olmalısın. Unutma zorlu süreçleri aşabilecek ve karmaşık işleri en iyi dengede tutacak kişi sensin. Bu aşamada tek ihtiyacın olan kendine güvenmek ve yerinde riskler almak.

Güvenden söz etmişken, romantik ilişkinde de buna ihtiyacın olacak. Partnerin ile birlikte ilişkinizin seyrini değiştirmeye hazırlanıyor olabilirsiniz. Ufukta bir yüzük, bir de kutlama var desek ne yaparsın? Bizden söylemesi, bugün şans seninleyken aşkta da kazanacağın çok belli. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...