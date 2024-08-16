17 Ağustos Oğlak Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Oğlak, bugün iş hayatına objektif bir bakış atmalısın. Hem geçmiş işlerini değerlendirmeli, başarılarından ders çıkarmalısın hem de gelecek işlerine düzene sokmalısın. Eskiyi gözden geçirmek, bazı hataların da yüzleşmene yardımcı olabilir. Ve tabii bu sayede bugünden itibaren, eskisinden çok daha güçlü olabilirsin!

Tüm bunların dışında aşk hayatında da geçmişin rüzgarları seni sarabilir. Eski ilişkilerini gözden geçirerek hislerini anlamaya çalışabilirsin. Anlaşılan mutluluk için başka arayan birileri var! Özellikle de bekar Oğlak burçları geçmişe dönmek ile eski defterleri kapatmak arasında gidip gelebilir. Dikkatli olun geçmiş ağır basabilir. Fakat en doğru kararı almak için kalbinin sesini dinlemelisin, orada doğruyu bulacaksın!

Hafta sonunu biraz da dinlenerek geçirsen iyi edersin. Aramızda hâlâ iş düşünenlerin olduğunu biliyoruz, ancak zihnini boşaltman da gerektiğini tahmin ediyoruz. Çünkü retronun devam ettiği Ağustos ayında enerjiye daha çok ihtiyacın olacak, bizden söylemesi. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...